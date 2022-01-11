Esenyurt’ta marketin önünde pompalı tüfekli saldırı! İş yeri sahibi faciayı kepenkleri kapatarak önledi

GÖRÜNTÜLER İNCELEME ALTINA ALINDI

Saldırı sonrası yara almadan kurtulan kişiden bilgi alan polis ekipleri iş yerinin de güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı olay yeri inceleme çalışmasında bir otomobil ile marketin camlarında açılan ateş sonucu hasar olduğunu tespit etti.