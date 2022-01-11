Esenyurt'ta marketin önünde pompalı tüfekli saldırı! İş yeri sahibi faciayı kepenkleri kapatarak önledi
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde bir marketin önünde birbirine giren 2 grup arasında çıkan kavgada iddiaya göre silahlar konuştu. Taraflardan pompalı tüfeğiyle markete girerken iş yeri sahibi hızlıca kepenkleri kapattı. Emniyet güçleri saldırı sonrası kaçan zanlıları yakalamak için operasyon başlattı. Tüm bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Olay, İstanbul'un Esenyurt,ilçesi Osmangazi Mahallesinde gece saatlerinde yaşandı.
POMPALI TÜFEKLE MARKETE GİRDİ
İddiaya göre, Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle önce sözlü tartışma çıktı.
Çıkan tartışma sonrası taraflardan biri elindeki pompalı tüfekle cadde üzerinde bulunan markete girdi.
Market sahibi de hemen iş yerinin kepenklerini kapattı. Dışarıda kalan kişiler ise markete doğru pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
GÖRÜNTÜLER İNCELEME ALTINA ALINDI
Saldırı sonrası yara almadan kurtulan kişiden bilgi alan polis ekipleri iş yerinin de güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı olay yeri inceleme çalışmasında bir otomobil ile marketin camlarında açılan ateş sonucu hasar olduğunu tespit etti.
Polis ekipleri markete pompalı tüfekle girdiği iddia edilen kişiyi ifadesini almak için polis merkezine götürdü. Polis saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşananlar marketin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde dışarda yaşanan kavga sonrası marketin içene elinde pompalı tüfekle girdiği iddia edilen kişi görünüyor. Görüntülerin devamında dışarı çıkmak isteyen bir kişi olduğu görülüyor market sahibinin ise engel olmaya çalıştığı görülüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ediyor.
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