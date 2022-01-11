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Adana'da yoğun sağanak yağış sebebiyle tarım arazileri sular altında kaldı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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Adana’da yoğun sağanak yağış sebebiyle tarım arazileri sular altında kaldı

Adana’nın pek çok ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış sebebiyle bir takım ilçelerdeki tarım arazileri su altında kaldı. Arazi sahipleri ve ekipler tarlalardaki suların tahliyesi için çalışmalara başladı.

Adana'da iki gündür etkili olan yağmur, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

İl merkezindeki bir takım cadde ve sokakların yanında Yüreğir, Seyhan, Ceyhan ve Karataş ilçelerindeki tarım arazileri su altında kaldı.

TAHLİYE İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Çiftçiler ve belediye ekipleri, tarlalardaki suların tahliyesi için çalışma başlattı. Zarar tespitinin, sular çekildikten sonra yapılacağı bildirildi.

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