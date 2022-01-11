Adana'da yoğun sağanak yağış sebebiyle tarım arazileri sular altında kaldı
YAŞAM DHA
Adana’nın pek çok ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış sebebiyle bir takım ilçelerdeki tarım arazileri su altında kaldı. Arazi sahipleri ve ekipler tarlalardaki suların tahliyesi için çalışmalara başladı.
Adana'da iki gündür etkili olan yağmur, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.
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