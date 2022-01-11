Yol kenarında oynayan köpeği ezdi! Dehşet anı kamerada

Başakşehir'de, bir sürücünün arabasıyla köpeğe çarparak ölümüne neden olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, cipiyle Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı'nda ilerleyen yabancı uyruklu sürücü, yol kenarındaki köpeğe çarptıktan sonra kaçtı.