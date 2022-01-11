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Yol kenarında oynayan köpeği ezdi! Dehşet anı kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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Yol kenarında oynayan köpeği ezdi! Dehşet anı kamerada

İstanbul Başakşehir'de, bir kişi yol kenarındaki köpeği cipiyle ezip kaçtı. Site sakinleri yaklaşık 7 aydır besledikleri köpeği sitenin önünde yerde ölü buldu. Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen site sakinleri görüntülerde köpeği ciple ezen şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Başakşehir'de, bir sürücünün arabasıyla köpeğe çarparak ölümüne neden olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, cipiyle Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı'nda ilerleyen yabancı uyruklu sürücü, yol kenarındaki köpeğe çarptıktan sonra kaçtı.

Köpeğin ölmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini belirledikleri zanlıyı yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olaya ilişkin çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün aracıyla yol kenarındaki iki köpeğin üzerine doğru gelmesi, köpeklerden biri kaçarken diğerinin aracın altında kalması yer alıyor.

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