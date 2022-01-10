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Eğitime kar engeli! Valilikten son dakika kar tatili açıklaması! Muş Valiliği duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2022 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022
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Eğitime kar engeli! Valilikten son dakika kar tatili açıklaması! Muş Valiliği duyurdu

Muş Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında şehir genelinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de izinli sayılacak.

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