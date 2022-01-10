Tarih verildi! İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak | Meteoroloji'den son dakika 10 Ocak İstanbul, Ankara hava durumu tahmini
Son dakika haberine göre: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Ocak Pazartesi günü ile ilgili vatandaşları uyardı. Meteoroloji, Türkiye genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları salı gününden itibaren mevsim normalleri civarına düşeceğini açıklarken, bazı bölgelere kar, sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Düşen sıcaklıkların ardından İstanbul ve Ankara'da kar yağışı bekleniyor. İşte son dakika 10 Ocak 2022 hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir ve Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege ile Ege Bölgesi'nin güney kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyıları ve Akdeniz Bölgesi ile Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Akdeniz Bölgesi, Muğla çevreleri ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'de ve İç Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL VE ANKARA İÇİN KAR UYARISI
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan tüm bölgeler yağışlı. Toroslar ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar var. Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'de yağışlar kuvvetli, sıcaklıklarda değişim yok" dedi.
Kar yağışı ile ilgili tarih veren Prof. Dr. Şen, "12 Ocak Çarşamba günü kar Marmara'dan giriş yapacak görünüyor. Sıcaklıklar 10 dereceye düşecek. İstanbul da çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar olabilir. Perşembe günü Anadolu'ya kayar" açıklamasında bulundu.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir ve Bilecik hariç) bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif sağanak yağmurlu
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif sağanak yağmurlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif sağanak yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı, Afyonkarahisar ve Denizli ile çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekliği 1500m üzerinde bulunan yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde ve yükseklerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kıyılarda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir'in kuzey, Ankara'nın kuzey ve doğu çevreleri ile Konya'nın sağanak yağışlı, doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey, gece saatlerinde doğu çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey çevreleri sağanak yağışlı
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (600-800 km/sa) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇORUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ başvuruları başladı mı, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? 2022 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri açıklandı mı?
- MasterChef’te kim kazandı? 9 Ocak MasterChef’te ilk 3’e kim kaldı, yarı finale kim çıktı? Şampiyonluk adayıydı...
- 10 Ocak bugün hangi illerde okullar tatil? Bugün okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları...
- Hangi filmin bazı sahnelerinin çekimlerinden kısa bir süre sonra filmin başrol oyuncusu rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştır?
- 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrılan Mustafa Kemal ilk kez nerede karaya ayak basmıştır?
- Olimpiyatlardaki hangi sporun madalya seremonisi sırasında birinci, ikinci ve üçüncülerin çıktıkları podyumda yükseklik farkı yoktur?
- 1931'de Çin'in Hunan eyaletinde, hayvanların insan dilini kullanmaması gerektiği ve insanlarla hayvanları aynı seviyeye koymanın korkunç olacağı gerekçesiyle yasaklanan kitap hangisidir?
- İŞKUR ile TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 TYP personel alımı ne zaman başlayacak?
- Onaylandığı an market raflarından kalkacak! O ürünler için flaş karar! A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerde...
- AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonuçları bu akşam, hafta açıklanır mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi...
- AÖL sınav takvimi 2022: 2. dönem Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?
- Kabataş Erkek Lisesi taban puanları kaç? Tarihi okul Kabataş Erkek lisesi puanları nasıl, ücretli mi?