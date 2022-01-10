Tarih verildi! İstanbul ve Ankara’da kar yağışı etkili olacak | Meteoroloji’den son dakika 10 Ocak İstanbul, Ankara hava durumu tahmini

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan tüm bölgeler yağışlı. Toroslar ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar var. Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'de yağışlar kuvvetli, sıcaklıklarda değişim yok" dedi.

Kar yağışı ile ilgili tarih veren Prof. Dr. Şen, "12 Ocak Çarşamba günü kar Marmara'dan giriş yapacak görünüyor. Sıcaklıklar 10 dereceye düşecek. İstanbul da çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar olabilir. Perşembe günü Anadolu'ya kayar" açıklamasında bulundu.

BÖLGELERİMİZDE HAVA