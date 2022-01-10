Gece yarısı 5,4 büyüklüğünde deprem! AFAD tarafından son dakika deprem açıklaması! Makedonya'da deprem
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Makedonya'da saat 00.43'te 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Diğer yandan depremin derinliğinin 6.84 kilometre olarak ölçüldüğü kaydedildi.
Saat 00.43'te yaşanan depremin derinliği 6,84 kilometre olarak ölçüldü.
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