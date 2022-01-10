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Gece yarısı 5,4 büyüklüğünde deprem! AFAD tarafından son dakika deprem açıklaması! Makedonya'da deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2022 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022
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Gece yarısı 5,4 büyüklüğünde deprem! AFAD tarafından son dakika deprem açıklaması! Makedonya’da deprem

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Makedonya'da saat 00.43'te 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Diğer yandan depremin derinliğinin 6.84 kilometre olarak ölçüldüğü kaydedildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada Makedonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi.

Saat 00.43'te yaşanan depremin derinliği 6,84 kilometre olarak ölçüldü.

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