10 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri D&R Urla mağazası Prof. Dr. İlber Ortaylı ile kapılarını açtı

D&R Urla mağazası Prof. Dr. İlber Ortaylı ile kapılarını açtı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2022
ABONE OL
D&R Urla mağazası Prof. Dr. İlber Ortaylı ile kapılarını açtı

Kültür, sanat ve eğlenceyi tek çatı altında birleştiren D&R, mağaza yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. D&R’ın Türkiye’deki 216. mağazası, 7 Ocak Cuma günü İzmir’in incisi Urla’da kapılarını açtı. D&R mağazasının açılışında; tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı yer aldı. Açılış etkinliğine dansıyla damga vuran Ortaylı; tarihten kültüre, gastronomiden sanata kadar geniş bir perspektifte Urla üzerine konuklarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA