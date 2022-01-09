İzmir'de keşfedilmişti! Kesik başlardaki iplerin sır perdesi kalktı
İzmir'de gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda özel işlemler yapılıp, küçülttükleri, 'tsantsa' olarak isimlendirilen dört insan kafası, iki de mumyalanmış insan kafası bulundu. Yapılan incelemelerin ardından birinin sahte olduğu, ötekilerinin orjinal olduğu tespit edilirken kesik başların dudaklarındaki dikkat çeken iplerin de gizemi çözüldü.
GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ
Yapılan incelemelerde biri hariç diğerlerinin orjinal olduğu belirlenirken kesik başların dudaklarındaki gizemli iplerin de sırrı çözüldü. Öte yandan insan başlarının hangi ülke ve kabileye ait olduğunun belirlenmesi için DNA çalışması yapılacak.
PEK ÇOK TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Aliağa'daki bir evde tarihi eserlerin bulunduğu bilgisine ulaştı.
Eve 6 Aralık'ta operasyon düzenleyen ekipler, Bizans dönemine ait 5 sikke, 4 kemik saç iğnesi, Osmanlıca el yazması 19 kitap ve çeşitli dönemlere ait kase, ok ucu, kandil ve çeşitli objelerinde aralarında bulunduğu toplam 59 parça tarihi eser ele geçirdi.
KAHRAMANLIK GÖSTERGESİ
Soruşturmayı genişleten ekipler, 3 gün sonra bu defa Aliağa'daki bir depoya operasyon düzenlendi. Depodaki aramada da 18'inci yüzyıla ait 27 yağlı boya tablo ve ikona ile çeşitli dönemlere ait 269 tarihi obje ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler arasında Amazon'un derinliklerinde yaşayan yerlilerin kestikleri, özel işlemlerden geçirip, küçülttükleri, 'tsantsa' olarak adlandırılan 4 insan başı, 2 de mumyalanmış insan başı bulundu. Tsantsaların yerlilerinin öldürdükleri düşmanlarının başlarını kesip, içini boşaltarak, portakal büyüklüğüne getirip, boyunlarına asarak kahramanlık gösterisinde bulundukları ve bunun kendilerini koruyacağına, iyi şans getirdiğine inandıkları belirtildi.
KÖTÜ RUHLARININ DIŞARI ÇIKMAMASI İÇİN…
Öte yandan, dudak kısmında bulunan iplerin de gizemi çözüldü. Kesik başların düşmanlara ait olmasından ötürü kötülük barındıran ruhlarını hala içlerinde taşıdıkları ve bu kötü ruhların dışarı çıkmaması için tsantsaların dudaklarını iple diktikleri öğrenildi.
DNA ÇALIŞMALARI YAPILACAK
Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü, yağlı boya tablolar ise İzmir Resim, Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, tsantsalara burada makroskobik inceleme yapıldı. İzmir Müze Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Ankara'dan gelen bir arkeoloji profesörü tarafından, tsantsalar üzerinde makroskobik inceleme yapıldı. Ele geçirilen 4 tsantsadan 1'inin sahte olduğu anlaşılırken, diğer 3'ünün orjinal olduğu belirlendi. İlerleyen süreçte, insan başlarının hangi kabileye ait olduğunun belirlenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinesinde DNA çalışması yapılacağı öğrenildi.
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