İzmir’de keşfedilmişti! Kesik başlardaki iplerin sır perdesi kalktı

DNA ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü, yağlı boya tablolar ise İzmir Resim, Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, tsantsalara burada makroskobik inceleme yapıldı. İzmir Müze Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Ankara'dan gelen bir arkeoloji profesörü tarafından, tsantsalar üzerinde makroskobik inceleme yapıldı. Ele geçirilen 4 tsantsadan 1'inin sahte olduğu anlaşılırken, diğer 3'ünün orjinal olduğu belirlendi. İlerleyen süreçte, insan başlarının hangi kabileye ait olduğunun belirlenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinesinde DNA çalışması yapılacağı öğrenildi.