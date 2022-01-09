Ümraniye’de aşırı hız felaketi getirdi! Park halindeki araçlarla zincirleme kaza yaptı: O anlar kamerada
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde aşırı hız yapan şoförün direksiyon kontrolünü kaybettiği araç, park halindeki 3 araca çarptı. 1 vatandaşın yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Kaza, geçen gün saat 14.00 sularında Ümraniye ilçesi Tavukçuyolu Caddesi üzerinde yaşandı.
3 ARACA ÇARPTI
İddiaya göre, cadde üzerinde aşırı hızla ilerleyen BMW marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde park halinde olan araçlara çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Bir galeriye ait olan araçlarda hasar oluşurken, araç sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
"ÖLÜMLÜ BİR KAZA DA OLABİLİRDİ"
Çevre esnaflarından Doğan Bal, "İçeride çalışıyorduk, bir ses geldi. Gençler park halindeki üç araca çarpmış. Gençlerden biri yaralıydı. Ambulans geldi götürdü. Bu hız konularında dikkatli olmak gerekiyor. Burada ölümlü bir kaza da olabilirdi" diye konuştu.
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