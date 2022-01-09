Ümraniye’de aşırı hız felaketi getirdi! Park halindeki araçlarla zincirleme kaza yaptı: O anlar kamerada





"ÖLÜMLÜ BİR KAZA DA OLABİLİRDİ"

Çevre esnaflarından Doğan Bal, "İçeride çalışıyorduk, bir ses geldi. Gençler park halindeki üç araca çarpmış. Gençlerden biri yaralıydı. Ambulans geldi götürdü. Bu hız konularında dikkatli olmak gerekiyor. Burada ölümlü bir kaza da olabilirdi" diye konuştu.

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