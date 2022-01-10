Rize’de afetlerle mücadele başladı! Dere yatağındaki yapıların yıkımına başlandı

"BUGÜNÜN DOĞRUSU YARININ YANLIŞI OLARAK KARŞIMIZA ÇIKABİLİR"



Yeni imar planıyla olası afetlerde can ve mal kayıplarının önüne geçeceklerini kaydeden Başkan Mete, "Temmuz ayındaki felaketin ardından ilçemizde bulunan 11 tane deremizin Tarım ve Orman Bakanlığı destekleri ile hızlı bir şekilde ıslah çalışmalarına başladık. Bundan sonra çıkabilecek yeni imar planlarında vatandaşların taleplerini bu dere ıslahları yapıldıktan sonra değerlendirmemiz lazım. Yani bugünün doğrusu yarının yanlışı olarak karşımıza çıkabilir. Bu dere ıslahları bittikten sonra yeni imar planları ile birlikte, oluşabilecek afetlerde vatandaşımızın can ve mal kayıplarının önüne geçmiş olacağız" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN