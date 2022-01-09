Muğla'yı sağanak vurdu! Evleri iş yerlerini su bastı, dolu araçlara hasar verdi
Muğla'da gece saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağış, zaman zaman dolu şeklinde yağdı. Bodrum'un birçok yerinde dolu yağışı nedeniyle yerler bembeyaz oldu. Araçlar yollarda güçlükle ilerledi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi yoldaki yoğun su nedeniyle trafiğe kapandı.
Muğla'da sağanak sonrası su baskınları meydana geldi, dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü.
Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak ve dolu kent merkezi başta olmak üzere, yarımada genelinde etkili oluyor.
Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Yalıkavak Mahallesi'nde sağanak sonrasında bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin 2 ev su baskını, bir mahsur kalma ve 22 bahçe su baskını olayına müdahale ettiği bildirildi.
MARMARİS'TE DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNÜŞTÜ
Marmaris ilçesinde son 24 saatte metrekareye 160,2 kilogram yağış düştü. Zaman zaman etkili olan dolu araçlara, teknelere ve iş yerlerinin tentelerine zarar verdi.
İçmeler ve Armutalan mahallerinde bazı evlerin bahçelerinde ve evlerde su baskınları yaşandı.
Turunç ve Hisarönü mahallelerinde ise kara yoluna düşen kaya parçaları ekiplerce kaldırıldı.
Denizin rengi derelerden akan çamurlu suyla kahverengiye dönüştü.
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