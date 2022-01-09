SON DAKİKA! Meteoroloji uyardı: Kar, yağmur ve fırtına geliyor! Bu gece etkisi altına alacak | 9 Ocak İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
Son dakika haberine göre: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durum tahmin raporunda flaş uyarı geldi. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat dışında kalan tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat dışında kalan tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'de (Hatay dışında) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, güney kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölge genelinde (Hatay dışında) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇORUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
KARS °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
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