Milli sporcu Yiğithan Hantal'a dolandırıcılık suçlaması! Eski ve yeni sevgilisi harekete geçti
Son dakika haberine göre: Milli sporcu Yiğithan Hantal iddiaya göre, uluslararası bir havayolu şirketinde kabin amiri olan sevgilisine cep telefonu aldırıp taksitleri ödemeyince hakkında dava açılmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Yiğithan Hantal, sevgilisinin kendisine gönüllü sponsorluk yaptığını, kendi rızası ile para verdiğini, ilişkileri bittikten sonra gönül rızası ile verdiği parayı geri istediğini belirterek iddiaları kabul etmedi.
Türkiye erkek sutopu takımı oyuncusu Yiğithan Hantal iddiaya göre, uluslararası bir havayolu şirketinde kabin amiri olan sevgilisine cep telefonu aldırıp taksitleri ödemeyince hakkında dava açılmıştı.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Hantal'ın, daha sonraki sevgilisi Gaye Kurt'a da cep telefonu aldırıp, kredi kartını kullandığı iddia edildi.
Kadın, aylar geçmesine rağmen herhangi bir ödeme yapmayan sporcudan şikayetçi oldu. Kurt, Hantal'ın kız kardeşinin kendisini bir suç örgütü liderinin yeğeni ile tehdit ettiğini de öne sürdü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Hantal, sevgilisinin kendisine gönüllü sponsorluk yaptığını, kendi rızası ile para verdiğini, ilişkileri bittikten sonra gönül rızası ile verdiği parayı geri istediğini belirterek iddiaları kabul etmedi.
Tehdit iddialarının odağındaki kız kardeş Zeynep Beşparmak da suçlamayı reddetti. Savcılık, 'suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunduğu gerekçesiyle' Beşparmak'a 2.5 yıl hapis istemiyle dava açtı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 tatil uzayacak mı? 2022 yarıyıl tatili ile ikinci ara tatil birleşecek mi? Yarıyıl tatili kaç gün yapılacak?
- Gözler TCMB'de! 2022 Ocak Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
- 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ön sağlık kontrolü ve sınavlar ne zaman yapılacak?
- Resmen açıklandı! Bedelli askerlik ücret 2022 ne kadar oldu? MSB bedelli askerlik başvuru ücreti kaç para?
- Kardeşlerim bu akşam var mı? ATV Kardeşlerim 35. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fragman çıktı mı?
- Galatasaray Giresunspor maçı canlı nasıl izlenir? 2022 GS Giresunpor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
- AGİ kalktı mı? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi? AGİ asgari ücrete dahil mi?
- Son dakika EYT müjdesi! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! EYT ne zaman çıkacak? EYT son gelişmeler...
- Dolar kuru son dakika: 8 Ocak dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte döviz kurları son durum
- MSB tarih verdi! 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Bedelli askerlik cep ve sevk tarihleri
- AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF final sonuçları nereden öğrenilecek?
- Google'dan Stephen Hawking sürprizi! Stephen Hawking kimdir, hastalığı ne, kaç yaşında ve ne zaman öldü?