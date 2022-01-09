09 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'a sis çöktü: Göz gözü görmüyor

İstanbul'a sis çöktü: Göz gözü görmüyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2022 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022
ABONE OL
İstanbul’a sis çöktü: Göz gözü görmüyor

İstanbul da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Kent genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak kontrollü şekilde trafikte ilerlemeye çalışıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA