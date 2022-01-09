Babasından kaçan kız kendisini boşluğa bıraktı! Annesi sinir krizi geçirdi
Sultangazi'de babasından dayak yiyen 14 yaşındaki Ayşegül Ş. kendisini evin balkonunda attı. Park halindeki otomobilin üstüne düşen Ayşegül Ş.'yi gören annesi sinir krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ayşegül'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün gece saatlerinde Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayşegül Ş. ile babası H.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Çıkan tartışma sonucunda baba H.Ş. Ayşegül'ü dövmeye başladı. Babasından kaçan kız kendisini üçüncü katta bulunan evlerinin balkonundan aşağı attı. Park halinde bulunan bir otomobilin üstüne düşen Ayşegül, arabadan sekerek beton zemine düştü. Kızının yerdeki halini gören annesi sinir krizi geçirdi.
BABA TUTUKLANDI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ayşegül ağır yaralı şekilde yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri baba H.Ş'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Ş. adliyeye sevk edildi. H.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili mahalleli Oruç Erdinç, "Bana da yeğenim anlattı. Gece saatlerinde kız arabanın üstüne düşmüş. Arabanın üstünden de yere düşmüş. Daha sonra da polis gelmiş ve hastaneye kaldırılmış. Başka da bir bilgim yok" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 9 Ocak TRT 1 yayın akışı Teşkilat var mı?
- Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 zamlı emekli maaşları hangi gün yatacak?
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanır?
- Artısı eksisi hesaplandı! SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı tablosu! 2022 memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?
- TOKİ’den İstanbul’da ev satışı! En ucuzu 376 bin TL olacak! Başvuru yapmak için süre sınırlı!
- Tavan 9600’e çıkacak! Öğretmen, polis, hemşireye 3600 ek gösterge için tarih geldi! Ücret ve kıdem dengesi bozulmayacak!
- Semra Güzel kimdir? PKK’lı teröristin sevgilisi çıkan milletvekili Semra Güzel kim?
- Evde bakım maaşı 9 Ocak! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte sorgulama ekranı!
- 15 tatil uzayacak mı? 2022 yarıyıl tatili ile ikinci ara tatil birleşecek mi? Yarıyıl tatili kaç gün yapılacak?
- Gözler TCMB'de! 2022 Ocak Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
- 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ön sağlık kontrolü ve sınavlar ne zaman yapılacak?
- Resmen açıklandı! Bedelli askerlik ücret 2022 ne kadar oldu? MSB bedelli askerlik başvuru ücreti kaç para?