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Babasından kaçan kız kendisini boşluğa bıraktı! Annesi sinir krizi geçirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2022 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022
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Babasından kaçan kız kendisini boşluğa bıraktı! Annesi sinir krizi geçirdi

Sultangazi'de babasından dayak yiyen 14 yaşındaki Ayşegül Ş. kendisini evin balkonunda attı. Park halindeki otomobilin üstüne düşen Ayşegül Ş.'yi gören annesi sinir krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ayşegül'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayşegül Ş. ile babası H.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Babasından kaçan kız kendisini boşluğa bıraktı! Annesi sinir krizi geçirdi

Çıkan tartışma sonucunda baba H.Ş. Ayşegül'ü dövmeye başladı. Babasından kaçan kız kendisini üçüncü katta bulunan evlerinin balkonundan aşağı attı. Park halinde bulunan bir otomobilin üstüne düşen Ayşegül, arabadan sekerek beton zemine düştü. Kızının yerdeki halini gören annesi sinir krizi geçirdi.

Babasından kaçan kız kendisini boşluğa bıraktı! Annesi sinir krizi geçirdi

BABA TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ayşegül ağır yaralı şekilde yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Babasından kaçan kız kendisini boşluğa bıraktı! Annesi sinir krizi geçirdi

Öte yandan Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri baba H.Ş'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Ş. adliyeye sevk edildi. H.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Babasından kaçan kız kendisini boşluğa bıraktı! Annesi sinir krizi geçirdi

Konuyla ilgili mahalleli Oruç Erdinç, "Bana da yeğenim anlattı. Gece saatlerinde kız arabanın üstüne düşmüş. Arabanın üstünden de yere düşmüş. Daha sonra da polis gelmiş ve hastaneye kaldırılmış. Başka da bir bilgim yok" dedi.

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