Babasından kaçan kız kendisini boşluğa bıraktı! Annesi sinir krizi geçirdi

Konuyla ilgili mahalleli Oruç Erdinç, "Bana da yeğenim anlattı. Gece saatlerinde kız arabanın üstüne düşmüş. Arabanın üstünden de yere düşmüş. Daha sonra da polis gelmiş ve hastaneye kaldırılmış. Başka da bir bilgim yok" dedi.