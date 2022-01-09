Bursa’da özel tuvaletin özel müşterileri! Servet kazanıyor
Bursa'da hizmet sunan umumi tuvalet, temizliğiyle dikkat çekiyor. Daimi müşterileri olan tuvalete vatandaşlar bazen metrelerce yürüyor. Temizliği tercih edilmesinin baş faktörünü olan tuvaleti günde 300 kişi kullanıyor.
Bursa Tarihi Hanlar bölgesinde tuvalet işletmecisi Durak Coşkun, 20 senedir bu işle uğraşıyor.
Tuvalete bir defa gelenler temizliği karşısında takdir edip sürekli kullanmaya başlıyor.
YÜZLERCE METRE YÜRÜYORLAR
Çarşıda çoğu esnaf çalıştıkları iş yerlerine yakın başka tuvaletler olmasına rağmen temiz olduğu için yüzlerce metre yürüyüp Durak Coşkun'un tuvaletini kullanıyor.
YAZAR KAZA KULLANILAN TUVALETE GİRİŞ 2 TL
Tuvalette yazar kasa bulunurken, fiş de kesiliyor.
Temiz olduğu için günde 300 kişinin kullandığı tuvalette 2 lira ücret alınıyor.
"ONLARIN RESMİ ÇALIŞMASINI İSTİYORUM"
20 yıldır tuvalet işletmeciliği yaptığını ifade eden Durak Coşkun, "İşimi severek yapıyorum. Tuvaletlerim her daim temiz ve bakımlı. Böyle olunca herkes benim tuvaletimi tercih ediyor. Yıllardır sürekli burayı tercih eden müşterilerim var. Ben resmi çalışıyorum, fiş kesiyorum. Resmi çalışmayıp fiş kesmeyen tuvaletler var. Onların da resmi çalışmasını istiyorum. Tuvalet ücreti 2 lira. Günde 300 kişinin tuvaleti kullandığı oluyor" dedi.
"YILLARDIR BURAYI TERCİH EDİYORUZ"
Temiz olduğu için yıllardır bu tuvaleti kullandıklarını ifade eden çarşı esnafı, "Burası çok temiz. Daimi müşterileri var. Biz de yıllardır burayı tercih ediyoruz. Buraya esnaf arkadaşlardan yüzlerce metre yürüyüp gelenler var" dediler.
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