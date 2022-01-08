Turkuvaz Dergi Grubu’nun yeni dergisi "Aktüel Tarih" raflardaki yerini aldı

İspat edilemeyen bilgi sadece dedikodudur düşüncesiyle Aktüel Tarih ekibi haftalarca sahada araştırmalar yaptı, fotoğraflar çekip belgeler derledi ve nihayetinde güçlü bir görsel arka planla hem eğlenceli hem de öğretici bir içerik ortaya çıkartıldı.