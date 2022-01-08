Turkuvaz Dergi Grubu’nun yeni dergisi "Aktüel Tarih" raflardaki yerini aldı
Turkuvaz Dergi Grubu'na yeni bir dergi daha katıldı. Aktüel Tarih Dergisi'nin ilk sayısı 7 Ocak Cuma günü itibarıyla raflardaki yerini aldı. 192 sayfa dopdolu içeriği ile sadece tarih severlere değil, genel okuyucu kitlesine hitap edecek olan Aktüel Tarih, ilk sayısında tarihimizin en önemli dönemeci olan 13. Asır'ı dosya konusu yaptı.
İspat edilemeyen bilgi sadece dedikodudur düşüncesiyle Aktüel Tarih ekibi haftalarca sahada araştırmalar yaptı, fotoğraflar çekip belgeler derledi ve nihayetinde güçlü bir görsel arka planla hem eğlenceli hem de öğretici bir içerik ortaya çıkartıldı.
Ahmet Yaşar Ocak, Ekrem Demirli, Haşim Şahin, Safiyüddin Erhan ve Hayri Kaplan gibi alanında uzman isimlerle birlikte çalışıldı ve sadece bugün değil yarın da üzerinde konuşulacak yepyeni tezler sayfalarda yerini aldı.
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