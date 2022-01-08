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Beşiktaş'ta park halindeki otomobilin üzerine kepçe düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.01.2022
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Beşiktaş’ta park halindeki otomobilin üzerine kepçe düştü

İstanbul Beşiktaş'ta iki kardeşe ait park halindeki otomobilin üzerine iş makinasının kepçesinin düştü. Olay sonrası otomobilin üzerine kepçenin düştüğünü gören kardeşler şok yaşadı.

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