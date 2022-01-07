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Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonu: 13 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Balıkesir’deki uyuşturucu operasyonu: 13 kişi yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirldi.

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