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Bir kaza haberi de Bitlis'ten! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.01.2022
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Bir kaza haberi de Bitlis’ten! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

Son dakika haberi...Bitlis'te buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı. Kazada, araçta sıkışan sürücü AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

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