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Türkiye’nin gündemine oturan olay! Muğla’da deve adam öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Türkiye’nin gündemine oturan olay! Muğla’da deve adam öldürdü

Son dakika haberleri: Türkiye'nin gündemine oturan olay Muğla Milas'ta meydana geldi. 48 yaşındaki Zafer Meral’e  arkadaşının devesi saldırdı. Yerde kanlar içerisinde bulunan talihsiz Mera, hayatını kaybetti. İşte şaşkına çeviren son dakika detayları…

Türkiye'nin konuştuğu inanılmaz olay Muğla'da gerçekleşti.

Yeni Asır'ın haberine göre; Develere olan ilgilisiyle bilinen ve sıkı bir deve güreşi takipçisi olan 48 yaşındaki Zafer Meral, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Menteş Mahallesi'ndeki arkadaşının devesini görmeye gitti.

ANİDEN SALDIRDI

Meral, bir süre deveyi sevip yem verdikten sonra, aniden devenin saldırısına uğradı.

ARKADAŞINI YERDE KANLAR İÇERİSİNDE GÖRDÜ

Bir süre sonra devenin yanında Zafer Meral'i hareketsiz halde kanlar içinde gören arkadaşı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sağ kolu dirsekten itibaren ciddi şekilde deve ısırığı ile ezilen Zafer Meral'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Deveci camianın sevilen ismi olan Zafer Meral'ın ölümü, yakınlarını yasa boğdu.

Vücudunda ciddi yaralanmalar bulunan talihsiz adam, otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

DAHA ÖNCE DE BÖYLE BİR OLAY YAŞANMIŞ

Zafer Meral'in kaybetmenin acısını yaşayan arkadaşları, "Milas'ta geçmiş yıllarda bir arkadaşımızı da aynı şekilde kaybetmiştik. Develer bazen çok saldırgan olabiliyor. Dikkatli olmak gerekiyor" dedi...

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