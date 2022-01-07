Türkiye’nin gündemine oturan olay! Muğla’da deve adam öldürdü
Son dakika haberleri: Türkiye'nin gündemine oturan olay Muğla Milas'ta meydana geldi. 48 yaşındaki Zafer Meral’e arkadaşının devesi saldırdı. Yerde kanlar içerisinde bulunan talihsiz Mera, hayatını kaybetti. İşte şaşkına çeviren son dakika detayları…
Türkiye'nin konuştuğu inanılmaz olay Muğla'da gerçekleşti.
Yeni Asır'ın haberine göre; Develere olan ilgilisiyle bilinen ve sıkı bir deve güreşi takipçisi olan 48 yaşındaki Zafer Meral, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Menteş Mahallesi'ndeki arkadaşının devesini görmeye gitti.
ANİDEN SALDIRDI
Meral, bir süre deveyi sevip yem verdikten sonra, aniden devenin saldırısına uğradı.
ARKADAŞINI YERDE KANLAR İÇERİSİNDE GÖRDÜ
Bir süre sonra devenin yanında Zafer Meral'i hareketsiz halde kanlar içinde gören arkadaşı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sağ kolu dirsekten itibaren ciddi şekilde deve ısırığı ile ezilen Zafer Meral'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Deveci camianın sevilen ismi olan Zafer Meral'ın ölümü, yakınlarını yasa boğdu.
Vücudunda ciddi yaralanmalar bulunan talihsiz adam, otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
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