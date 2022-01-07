Türkiye’nin gündemine oturan olay! Muğla’da deve adam öldürdü

DAHA ÖNCE DE BÖYLE BİR OLAY YAŞANMIŞ

Zafer Meral'in kaybetmenin acısını yaşayan arkadaşları, "Milas'ta geçmiş yıllarda bir arkadaşımızı da aynı şekilde kaybetmiştik. Develer bazen çok saldırgan olabiliyor. Dikkatli olmak gerekiyor" dedi...