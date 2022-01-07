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Gençlerin başarısı göğüsleri kabarttı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.01.2022
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Gençlerin başarısı göğüsleri kabarttı

Bursa'da makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapmaya başladı. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi makine teknolojisi alanında öğretmen ve öğrencilerin ürettiği parçaların da kullanılmasıyla imal edilen sac bükme makineleri, 27 ülkeye satılıyor.

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