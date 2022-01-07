Cuma hutbesi konusu nedir? 7 Ocak 2022 Diyanet Cuma hutbesi Türkçe ve Arapça tam metni yayımlandı

7 Ocak Cuma hutbesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Cuma hutbesi, yurt genelindeki tüm camilerde okunacak. Diyanet'in bu haftaki hutbesinde tövbe etmekten bahsedildi.Peki, bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 7 Ocak 2022 Diyanet Cuma hutbesi...

7 OCAK CUMA HUTBESİ

"TÖVBE: GÜNAHLARDAN ARINMA İRADESİ"

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi içinden ırmaklar akan cennetlerine koyar..."

Okuduğum hadis-i şerifte Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Günahından tövbe eden, hiç günahı olmayan kimse gibidir."