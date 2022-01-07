Kan donduran olay! Gömüldükleri mezardan sağ çıktılar
Son dakika haberine göre: İstanbul’da yeni yılın ilk gününde karıştıkları kavganın ardından kaçırılıp silahla vurulan iki kişi, canlı canlı gömüldükleri mezardan şans eseri kurtularak hayatta kaldı.
İSTANBUL Beyoğlu'nda bir apartta kalan Ahmet Ç. (39) ile Muhammet Ç. (36), apart sahibi Abdullah A. ile 31 Aralık'ta kira parası nedeniyle tartıştı. İkili arasındaki gerginlik, Ahmet Ç.'nin markete emanet için bıraktığı lüks saatin Abdullah A. tarafından satın alınmasıyla daha da tırmandı.
Apart sahibini darp edip olay yerinden ayrılan iki arkadaş, yeni yılın ilk saatlerinde Şişhane'de gezerken, içinde Abdullah A. ve arkadaşları Mücahit B., Fırat A. ve Güven E.'nin bulunduğu araçtan silahlı saldırıya uğradı.
İddiaya göre Mücahit B., ayağı ve omzundan vurduğu iki arkadaşı araca aldı ve direksiyonu Eyüpsultan'daki ormanlık alana kırdı. Ve dehşet dolu dakikalar başladı. Araçtaki kazma ve kürekle iki arkadaşa mezar kazdıran Abdullah A., mezar kazma işlemi bittikten sonra ikiliyi boyunlarına kadar mezara gömdü.
ÖLÜME TERK ETTİLER
Abdullah A. ve arkadaşları, aynı araca binerek olay yerinden uzaklaşırken, iki arkadaşı ölüme terk etti. Ahmet Ç. mezardan çıkmayı başarırken, Muhammet Ç. ise isabet eden kurşunlar nedeniyle kendisinden geçti. Ahmet Ç. arkadaşını mezardan çıkarttıktan sonra, caddeye yürümeye çalışırken yolda jandarma ekiplerine rastladı. Ekipler, iki arkadaşı hastaneye götürdü. Ahmet Ç. tedavi edildi. Ağır yaralanan Muhammet Ç., yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğrenciler dikkat! 15 tatil (sömestr) uzayacak mı? 2022 sömestr ne zaman, erkene mi alınacak?
- Cuma hutbesi konusu nedir? 7 Ocak 2022 Diyanet Cuma hutbesi Türkçe ve Arapça tam metni yayımlandı
- MasterChef Dilara kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Dilara Başaran kaç yaşında, aslen nereli? Instagram hesabı...
- MasterChef'te çeyrek finale kim kaldı? 6 Ocak MasterChef Türkiye'de kim kazandı, kim elendi?
- EKPSS tercih kılavuzu: EKPSS tercihleri nereden, nasıl yapılır? EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? Nitelik kodları lisans, ön lisans...
- ÖGG sonuçları sorgulama ekranı: Özel Güvenlik 95.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TOKİ başvuruları başlıyor! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! En düşük satış fiyatı 132 bin 920 TL...
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı açıklandı mı, belli mi?
- ATA AÖF 2021-2022 güz yarıyılı final sonuçları açıklandı! ATA AÖF sonuçları başarı puanları ne zaman açıklanacak?
- Her ay hesaplara yatacak! Milyonlarca emekliye Ocak ayından itibaren ödenecek! 1.100 TL'ye yakın ek ödeme...
- Camdaki Kız yeni bölüm neden yok? Camdaki bu akşam var mı, yok mu? 6 Ocak Kanal D yayın akışı...
- YÖK son dakika açıklamaları: Üniversiteler uzaktan eğitime geçecek mi? Hangi üniversiteler uzaktan eğitime geçti? İşte liste...