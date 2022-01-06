07 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Vision Art Platform "Bir Yok Oluş Repertuarı" ismini taşıyan yeni sergisiyle ziyaretçilerini bekliyor

Vision Art Platform "Bir Yok Oluş Repertuarı" ismini taşıyan yeni sergisiyle ziyaretçilerini bekliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2022
ABONE OL
Vision Art Platform Bir Yok Oluş Repertuarı ismini taşıyan yeni sergisiyle ziyaretçilerini bekliyor

Bir Yok Oluş Repertuarı”, geleneksel adıyla deseni yani çizimi hem bir medyum hem de anlatısal bir araç olarak kullanan ve aynı çağın tanıklığını taşıyan Bedia Ekiz, Hacer Kıroğlu, Parya Pahlevani, N.Pınar Özen, Tuğçe Diri ve Umut Bahçeci’nin işlerini bir araya getiriyor. Sergi, 6 Şubat’a kadar Vision Art Platform Akaretler No:35’te hafta içi 11.00-18.00, hafta sonu 12.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA