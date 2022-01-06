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Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2022
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Doğu Anadolu’da gece en düşük sıcaklık Ağrı’da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceyle Ağrı'da kaydedildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde sis, pus, buzlanma ile don görülecek.

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