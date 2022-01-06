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Genç kıza kabusu yaşattı! Çığlıkları duyan oraya koştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2022
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Genç kıza kabusu yaşattı! Çığlıkları duyan oraya koştu

Son dakika haberine göre: İstanbul'un Güngören ilçesinde iş arkadaşını adım adım takip eden şüpheli, genç kızı evine girerken taciz etti. Genç kızın çığlıkları ile mahalle sakinleri sokağa indi. Şüpheliyi yakalayan mahalleli polise teslim etti.

İstanbul Güngören'de, iş arkadaşını takip edip, evinin girişinde tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, genç kızın bağırmasıyla gelen mahalle sakinleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim H.D., mesai bitiminde aynı iş yerinde çalıştığı genç kızı evine kadar takip etti.

Genç kız, evinin girişinde taciz edildiği gerekçesiyle bağırmaya başladı. Sesleri duyarak gelen mahalle sakinleri İbrahim H.D.'yi yakaladı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, İbrahim H.D.'yi mahalle sakinlerinden teslim alarak, polis merkezine götürdü. İbrahim H.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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