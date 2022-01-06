Genç kıza kabusu yaşattı! Çığlıkları duyan oraya koştu
Son dakika haberine göre: İstanbul'un Güngören ilçesinde iş arkadaşını adım adım takip eden şüpheli, genç kızı evine girerken taciz etti. Genç kızın çığlıkları ile mahalle sakinleri sokağa indi. Şüpheliyi yakalayan mahalleli polise teslim etti.
Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim H.D., mesai bitiminde aynı iş yerinde çalıştığı genç kızı evine kadar takip etti.
Genç kız, evinin girişinde taciz edildiği gerekçesiyle bağırmaya başladı. Sesleri duyarak gelen mahalle sakinleri İbrahim H.D.'yi yakaladı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, İbrahim H.D.'yi mahalle sakinlerinden teslim alarak, polis merkezine götürdü. İbrahim H.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kazakistan nüfusu ne kadar? Kazakistan Müslüman mı, dini nedir?
- Enes Kör kimdir, kaç yaşında? Enes Kör olayı nedir? Enes Kör tutuklandı mı?
- EKPSS nitelik kodları nelerdir? 7302, 6512, 6225 nitelik kodu ne demek?
- ASHB 4175 personel alımı kadro dağılımı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartlar
- Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşında? TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş biyografisi!
- Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? MSB ASAL bedelli askerlik parası ne kadar, kaç lira oldu?
- Kulüp 3. sezon çıkacak mı? Netflix dizisi Kulüp 3. sezon ne zaman çıkacak?
- 4.250 TL üstü maaş alana AGİ kalktı mı? AGİ 2022’de olacak mı? Bekara, evliye, çocukluya AGİ tablosu!
- MEB son dakika: Okullar yeniden kapanacak mı? Omicron kaynaklı vaka artışı sonrası uzaktan eğitim açıklaması!
- Camdaki Kız bugün var mı? Camdaki Kız 27. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Fragman çıktı mı?
- 2022 emekli maaşları: 2.000 TL üzeri maaş alan emekli ne kadar alacak? 2.169 – 2.277 – 2.386 TL maaşlar ne kadar oldu?
- ÖSYM takvimi: 2022 KPSS başvuru ne zaman? Ortaöğretim, ön lisans, lisans KPSS sınavı ne zaman yapılacak?