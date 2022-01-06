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Torun katili dedenin ifadesi ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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Torun katili dedenin ifadesi ortaya çıktı

İzmir'de 40 yaşındaki torununu öldüren dede H.N.'nin jandarmadaki ilk ifadesi ortaya çıktı. H.N, ifadesinde, öldürdüğü torununun sürekli olarak anne babasına şiddet uyguladığını söylediği öğrenilen dede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 4 Ocak günü saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Hasköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aile içi tartışmadan dolayı H.N. (94) ile torunu Halit Nurtop (40) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.N., av tüfeği ile torunu Halit Nurtop'a ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden Nurtop, kanlar içerisinde yere yığılırken, dede H.N.'nin jandarmayı arayarak cinayet işlediğini ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Halit Nurtop'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Nurtop'un cansız bedeni, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Torununu sırtından vurarak öldürdüğü anlaşılan dede H.N., jandarma ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.



ANNE VE BABASINA ŞİDDET UYGULUYORMUŞ
Cinayetle ilgili gözaltına alınan dedenin, jandarmadaki ilk ifadesini ortaya çıktı. Cinayet zanlısı dede H.N.'nin ifadesinde, torunu Halit Nurtop'un sürekli anne ve babasına şiddet uyguladığı, alkol parası istediği, en son bu konuyla ilgili olarak yine şiddet uygulamaya kalkınca, torununu tüfekle vurduğunu söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dede H.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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