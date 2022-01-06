06 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Görüntüler Türkiye'den! Kurt ayakta dondu

Görüntüler Türkiye'den! Kurt ayakta dondu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
ABONE OL
Görüntüler Türkiye’den! Kurt ayakta dondu

Erzurum’da etkili olan soğuk hava sonrası ovada yiyecek arayan bir kurt, karlar üzerinde ayakta donarak can verdi. Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gören Erzurum Ovası'nda yiyecek aramaya çıkan bir kurt, ani hava değişimine maruz kalarak ayakta öldü.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde beline kadar kara giren kurdun cansız bedeni görüntülendi.

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA