Görüntüler Türkiye'den! Kurt ayakta dondu
Erzurum’da etkili olan soğuk hava sonrası ovada yiyecek arayan bir kurt, karlar üzerinde ayakta donarak can verdi. Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gören Erzurum Ovası'nda yiyecek aramaya çıkan bir kurt, ani hava değişimine maruz kalarak ayakta öldü.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde beline kadar kara giren kurdun cansız bedeni görüntülendi.
Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözler o kararda! Tam kapanma gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir hafta sonu yasağı olacak mı?
- Üniversite sınavı başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 YKS TYT başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- 6 Ocak KYK burs ve kredi yattı mı? 2022 Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? TC kimlik numarasının sonu...
- Ve son dakika açıklandı! KPSS 2021/2 tercih atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Kamu personeli yerleştirmeleri...
- TOGG Sedan fiyatı ne kadar oldu? TOGG fiyatı belli oldu mu? TOGG kaç TL olacak?
- Son günler... 28. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? 2022 polis alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kazakistan nüfusu ne kadar? Kazakistan Müslüman mı, dini nedir?
- Enes Kör kimdir, kaç yaşında? Enes Kör olayı nedir? Enes Kör tutuklandı mı?
- EKPSS nitelik kodları nelerdir? 7302, 6512, 6225 nitelik kodu ne demek?
- ASHB 4175 personel alımı kadro dağılımı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartlar
- Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşında? TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş biyografisi!
- Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? MSB ASAL bedelli askerlik parası ne kadar, kaç lira oldu?