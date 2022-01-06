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Muş'ta gece yarısı deprem! AFAD tarafından son dakika açıklaması! SON DEPREMLER 2022

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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Muş’ta gece yarısı deprem! AFAD tarafından son dakika açıklaması! SON DEPREMLER 2022

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Muş'un Bulanik ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 23.35'te yaşanan depremin derinliği 24.44 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD tarafından yapılan açıklamada Muş'un Bulanik ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana belirtildi.

Saat 23.35'te yaşanan depremin derinliğinin 24.44 kilometre olduğu vurgulandı.

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