Muş'ta gece yarısı deprem! AFAD tarafından son dakika açıklaması! SON DEPREMLER 2022
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Muş'un Bulanik ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 23.35'te yaşanan depremin derinliği 24.44 kilometre olarak ölçüldü.
Saat 23.35'te yaşanan depremin derinliğinin 24.44 kilometre olduğu vurgulandı.
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