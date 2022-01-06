07 Ocak 2022, Cuma
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Meteorolojiden sarı kodlu uyarı! İstanbul Ankara İzmir’de bugün ve yarın hava nasıl olacak?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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Meteorolojiden sarı kodlu uyarı! İstanbul Ankara İzmir’de bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava yağmurlu mu güneşli mi olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ocak 2022 Cuma gününe ait hava durumu verilerini açıkladı. Meteoroloji, 4 il için SARI KODLU UYARI yaptı. İşte 81 ile ait 5 günlük veriler ve SON DAKİKA hava durumu haritası...

SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ocak 2022 tarihine ait hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. 4 il için sarı kodlu uyarı geldi. Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 81 ilde yarın ve gelecek 4 gün hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteorolojiden sarı kodlu uyarı! İstanbul Ankara İzmir’de bugün ve yarın hava nasıl olacak?

4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Raporda; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteorolojiden sarı kodlu uyarı! İstanbul Ankara İzmir’de bugün ve yarın hava nasıl olacak?

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevreleri ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden sarı kodlu uyarı! İstanbul Ankara İzmir’de bugün ve yarın hava nasıl olacak?

BURSA 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EDİRNE 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden sarı kodlu uyarı! İstanbul Ankara İzmir’de bugün ve yarın hava nasıl olacak?

İSTANBUL 11°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Meteorolojiden sarı kodlu uyarı! İstanbul Ankara İzmir’de bugün ve yarın hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 7°C, 15°C

Çok bulutlu

İZMİR 13°C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

Meteorolojiden sarı kodlu uyarı! İstanbul Ankara İzmir’de bugün ve yarın hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 10°C, 19°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 17°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 6°C, 13°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

Meteorolojiden sarı kodlu uyarı! İstanbul Ankara İzmir’de bugün ve yarın hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Konya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS -2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteorolojiden sarı kodlu uyarı! İstanbul Ankara İzmir’de bugün ve yarın hava nasıl olacak?

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimler (Sinop hariç) ile Karabük çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 12°C

Çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 17°C

Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C, 11°C

Çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 16°C

Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Meteorolojiden sarı kodlu uyarı! İstanbul Ankara İzmir’de bugün ve yarın hava nasıl olacak?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteorolojiden sarı kodlu uyarı! İstanbul Ankara İzmir’de bugün ve yarın hava nasıl olacak?

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -9°C, 3°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KARS -12°C, 2°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C, 5°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

VAN -5°C, 5°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

Meteorolojiden sarı kodlu uyarı! İstanbul Ankara İzmir’de bugün ve yarın hava nasıl olacak?

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 10°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 12°C

Parçalı bulutlu

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