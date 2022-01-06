Satırlı katilin son görüntüleri ortaya çıktı! Parkta dehşet saçmıştı
Son dakika haberine göre: İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde meydana gelen satırlı dehşet ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Yüzlerce güvenlik kamerası tek tek tarandı ve katil zanlısı İsmail A. tutuklandı. Dehşet saçan katil zanlısının son görüntüleri de ortaya çıktı.
İstanbul Topkapı'da yeşillik alanda cansız bedeni bulunan Murat Keskinbıçkı'nın ölümüne ilişkin soruşturmada, yüzlerce güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu ulaşılan katil zanlısı İsmail A. yakayı ele verdi. Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen İsmail A. tutuklandı. Demir parmaklıkların ardına konulan şüphelinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Zeytinburnu Merkez Efendi Mahallesi'ndeki bir parkta 27 Aralık 2021 saat 05:30 sıralarında başına satırla vurularak öldürülmüş bir ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler cinayete kurban giden şahsın 52 yaşındaki Murat Keskinbıçkı olduğunu belirledi. Cinayet Büro Ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
BENZER KAVGALAR ETMİŞ
Yapılan çalışmaların devamında görüntülerden parka giriş yapan şahıslar tek tek tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalarda parka gelen ve zaman zaman insanlarla 'ne bakıyorsun, bana mı bakıyorsun, sana gıcık oldum' gibi sebeplerle kavga eden İsmail A. adlı kişi olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine şüpheli gözaltına alındı.
EVİNDE KAN İZLİ KIYAFETLER
Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli İsmail A. olayla ilgili sorgulandı. Ayrıca şüphelinin evinde yapılan aramada bazı giysilerin üzerine kan izlerine benzer lekeler tespit edildi. Evden alınan eşyalar kan izlerinin tespiti için "Luminal" test yapılmak üzere Polis kriminal laboratuarına gönderildi. Parkta satırla işlenen vahşi cinayet akıllara Ataşehir'de hiç tanımadığı bir kişi tarafından samuray kılıcıyla yol ortasında katledilen Başak Cengiz cinayetini akıllara getirdi. Polis soruşturmasına göre bu olayda da İsmail A., hiç bir sebep yokken parkta oturan Murat Keskinbıçkı'yı öldürdü.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Poliste yapılan sorgusunda zaman zaman çelişkili ifadeler veren şüpheli İsmail A.'nın suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin satırla dehşeti yaşattığı park etrafındaki görüntüleri ise kameralara yansıdı. O anların görüntüleri ortaya çıktı.
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