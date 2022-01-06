Sokak ortasında skandal görüntü! Genç kızları izleyerek...

'KADIN OLARAK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'



Mastürbasyon yapan kişi hakkında şikayetçi olan Göksu Ö., "Arkadaşım B. ile birlikte meydanda diğer arkadaşlarımızı bekliyorduk. Meydanda sadece biz ve o kişi vardı. Şahıs, bizim karşımıza geçip cinsel organıyla oynamaya başladı. Marmaris'te bu olay benim üçüncü kez başıma geldi.