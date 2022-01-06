Sokak ortasında skandal görüntü! Genç kızları izleyerek...
Muğla'nın Marmaris ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Sokak ortasında cinsel organıyla oynayan tacizci, genç kızların kamerasına takıldı. Dehşet anlarına şahit olan 22 yaşındaki Göksu Ö., "O kişinin bulunmasını ve onun gibilerin bu kadar rahat davranmamasını gönülden arzu ediyorum" dedi.
Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Marmarisin 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda meydana geldi.
Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Göksu Ö., arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşe çıktı. Göksu, meydanda arkadaşlarını beklediği sırada kendilerini gören erkeğin, bankta oturarak mastürbasyon yaptığını fark etti.
Bir yandan cep telefonu kamerasıyla tacizciyi kaydeden Göksu Ö., "Devam et, biraz daha devam etsene" diyerek tepki gösterdi. Telefonla kaydedildiğini fark eden tacizci, koşar adımlarla meydandan uzaklaştı.
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saatlerce süren arama çalışmalarına rağmen 45-50 yaşlarındaki tacizci bulunamadı.
'KADIN OLARAK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'
Mastürbasyon yapan kişi hakkında şikayetçi olan Göksu Ö., "Arkadaşım B. ile birlikte meydanda diğer arkadaşlarımızı bekliyorduk. Meydanda sadece biz ve o kişi vardı. Şahıs, bizim karşımıza geçip cinsel organıyla oynamaya başladı. Marmaris'te bu olay benim üçüncü kez başıma geldi.
Önceki iki olayda çekme fırsatım olmamıştı. Bu kez video çekme fırsatı buldum. İhbarın ardından olay yerine polisler geldi. Videoyu yayarak kadın olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. O şahsın bulunmasını ve onun gibilerin bu kadar rahat davranmamasını gönülden arzu ediyorum" dedi.
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