06 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Batman'da kaçak sigara operasyonu: 9 bin paket ele geçirildi

Batman'da kaçak sigara operasyonu: 9 bin paket ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2022
ABONE OL
Batman’da kaçak sigara operasyonu: 9 bin paket ele geçirildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri (KOM) kent merkezinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yürüttü çalışmada 9 bin 210 adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA