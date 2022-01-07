Çorum’da inanılmaz olay! Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi!





FÜNYE İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanları tarafından aracın yan tarafında bulunan düzenek güvenli bir bölgeye çekilerek fünye yerleştirildi. Ekipler tarafından patlatılan ilk fünye ile bomba düzeneği imha edilemedi. Ekipler tarafından yapılan ikinci denemede bomba fünye ile etkisiz hale getirildi.