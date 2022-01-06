355 yıllık tarihi Vaniköy Camii'nde çalışmalar devam ediyor! 14 ay sonra görüntülendi
Üsküdar'da yanarak kullanılamaz hale gelen 355 yıllık tarihi Vaniköy Camii'nde restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vaniköy Camii'nin yangından 14 ay sonraki son hali drone ile havadan böyle görüntülendi.
Üsküdar'da yanarak kullanılamaz hale gelen 355 yıllık tarihi Vaniköy Camii'nde restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vaniköy Camii'nin yangından 14 ay sonraki son hali drone ile havadan böyle görüntülendi.
355 YILLIK CAMİİ YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Üsküdar'da bulunan Tarihi Vaniköy Camii, 15 Kasım 2020 tarihinde çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale gelmişti. 355 yıllık Vaniköy Camii'nin yangından 14 ay sonraki son hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, caminin minaresine iskele kurularak restore çalışmalarının devam ettiği görülüyor. Ayrıca yangında yanarak kül olan ahşap bölümün temizlendiği, aslına uygun olarak işçiler tarafından duvar çalışmalarının başladığı gözlemleniyor. Caminin kuzey kısmında yangın sonucu tahrip olan bölümlerinde restore çalışmalarının sürdüğü görülüyor. Tarihi Vaniköy Caminin Restorasyon çalışmalarının ise yıl sonuna tamamlanması bekleniyor.
RESTORASYONU KALYON VAKFI ÜSTLENDİ
Türkiye'yi büyük üzüntüye boğan yangın sonrası restorasyon için kollar sıvandı. Cemal Kalyoncu'nun başkanlığını yaptığı Kalyon Vakfı, restorasyonu ücretsiz olarak yapmayı üstlendi. Çalışmalar hasar tespitinin ardından başlarken, 700 günde bitirilme hedefi konuldu.
Yangın sonrası Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun İstanbul Valiliği'ni arayarak, cami yangınına çok üzüldüğünü ve bir komşu olarak camiyi aslına uygun şekilde ihya etmek istediğini bildirdiğini dile getiren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Biz de bu duyarlı yaklaşım için teşekkür ettik. Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğümüz, konuyu takip ederek, Yapı Maliki, Mehmet Vani Vakfı ile görüşerek Valiliğimizin nezaretinde protokolü hazırladı. Bu protokolle; Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz gereken yasal, idari ve teknik konularda her türlü desteği sağlayacak.
Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla, tüm süreçler Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğümüz ve Valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilecek. Rekonstrüksiyon ve restorasyonu üstlenen Kalyon Vakfı da Kurul kararları doğrultusunda gereken çalışmaları yapacak. 10 gün içinde hemen yer teslimi yapılacak. Projenin inşallah 700 gün, yani iki yıl içerisinde tamamlanmasını ön görüyoruz. Protokolün hazırlanmasından camimizin yeniden ibadete açılmasına kadar geçecek sürede bu hizmete emek ve katkı verecek Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemal Kalyoncu ve yönetimine, Vakıflar Genel Müdürlüğü adına Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğümüze ve Mehmet Vani Vakfı yöneticilerine teşekkür ediyorum" demişti.
NE OLMUŞTU?
Üsküdar'da bulunan Tarihi Vaniköy Camii'nde 15 Kasım 2020 tarihinde yangın çıktı. Camii, yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca caminin ait olduğu vakfın yöneticisi Uğur Vanioğlu hakkında 'taksirle yangına neden olma' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı tespit edildi. Savcılık, 21 Ocak 2021 tarihinde soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verdi.
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