Eskişehir’de eşini bıçaklayan adam: 'Evde halüsinasyon gördüm'
Eskişehir’de, 4 çocuk annesi 42 yaşındaki eşi Ülviye Yüksel’i sırtından iki defa bıçaklayarak ağır yaraladığı suçlaması ile gözaltına alınan 33 yaşındaki Ali Yüksel'in mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verildi. Ali Yüksel, emniyette verdiği ifadesinde, “Beni aldattığından şüphelendim, o kişileri evde halüsinasyon olarak gördüm. Kendime hakim olamadım, bıçakladım” dediği öğrenildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Gülsever Sokak'taki binanın ikinci katındaki dairede oturan Ali ve Ülviye Yüksel çifti arasında tartışma çıktı.
SIRTINDAN 2 KEZ BIÇAKLADI
Çiftin 4 çocuğu üst kattaki komşusundayken Ali Yüksel, mutfaktan aldığı bıçakla eşini sırtından 2 kez bıçaklayıp ağır yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ülviye Yüksel, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
YOĞUN BAKIMDA
Hayati tehlikesi süren Yüksel'in yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.
"ALDATTIĞINDAN ŞÜPHELENDİM O KİŞİLERİ EVDE HALÜSİNASYON OLARAK GÖRDÜM"
Gözaltına alınan Ali Yüksel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan Yüksel, tutuklanarak cezaevine konuldu. Ali Yüksel'in, ifadesinde, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini ve bu nedenle tartıştıklarını belirterek, "Beni aldattığından şüphelendim, o kişileri evde halüsinasyon olarak gördüm, hissettim. Bu nedenle tartıştık. Ben de tartışma sırasında kendime hakim olamadım, bıçakladım" dediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
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