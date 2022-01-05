Eskişehir’de eşini bıçaklayan adam: ’Evde halüsinasyon gördüm’





"ALDATTIĞINDAN ŞÜPHELENDİM O KİŞİLERİ EVDE HALÜSİNASYON OLARAK GÖRDÜM"

Gözaltına alınan Ali Yüksel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan Yüksel, tutuklanarak cezaevine konuldu. Ali Yüksel'in, ifadesinde, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini ve bu nedenle tartıştıklarını belirterek, "Beni aldattığından şüphelendim, o kişileri evde halüsinasyon olarak gördüm, hissettim. Bu nedenle tartıştık. Ben de tartışma sırasında kendime hakim olamadım, bıçakladım" dediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.