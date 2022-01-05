Konya’da 52 yaşındaki kadın şiddet gördüğü kocasını bıçaklayarak öldürdü

İddiaya göre, 52 yaşındaki evli ve 3 çocuk annesi Fatma K., alkollü olarak eve gelen, işsiz olduğu öğrenilen, şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi Mustafa Koç (48) ile çocuklarının gözü önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan ekmek bıçağını eline alan Fatma K., çıkan arbedede eşini göğsünden bıçakladı.