Konya'da 52 yaşındaki kadın şiddet gördüğü kocasını bıçaklayarak öldürdü
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 52 yaşındaki kadın kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını, çıkan tartışmada kalbinden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, Beyşehir'in merkez Hamidiye Mahallesi Yeşilyurt semtinde 40892 numaralı sokaktaki iki katlı müstakil evin birinci katında yaşandı.
İddiaya göre, 52 yaşındaki evli ve 3 çocuk annesi Fatma K., alkollü olarak eve gelen, işsiz olduğu öğrenilen, şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi Mustafa Koç (48) ile çocuklarının gözü önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan ekmek bıçağını eline alan Fatma K., çıkan arbedede eşini göğsünden bıçakladı.
KOCASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde bıçağın Mustafa Koç'un kalbine isabet ettiği ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, olayın ardından teslim olan Fatma K'yi gözaltına alırken, olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Mustafa Koç'un cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesi sonrasında otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL kayıtları hangi tarihte başlayacak? AÖL kayıt yenileme, ders seçimi...
- 5 Ocak bugün okullar tatil mi? Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil? Gümüşhane, Erzincan, Erzurum...
- Özel okullara ne kadar, kaç TL zam gelecek? Özel okullara zam geldi mi? TÖZOK'tan açıklama geldi...
- Sigara zamlı güncel fiyat listesi: Sigaraya 4 TL zam! Sigaraya zam geldi mi, ne kadar? Winston, Camel, Kent, HD sigaralar...
- 2022 sözleşmeli er alımı ne zaman? MSB KKK sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? İşte tarihler...
- MEB duyurdu! Binlerce öğrencinin hesabına yatacak! 1.400 ile 2.125 TL arasında ödeme! Asgari ücret zammı sonrasında...
- Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? 2022 SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları Ocak'ta yatacak mı?
- Yeni yıl için tavan ücreti belli oldu! 1 yıl çalışan 10.800 TL ödeme alacak! 2022 Kıdem tazminatı hesaplama nereden, nasıl yapılır?
- Masumlar Apartmanı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Masumlar Apartmanı neden yok, final mi yaptı? 4 Ocak TRT 1 yayın akışı...
- Destan bu akşam neden yok, final mi yaptı? Destan yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? 4 Ocak ATV yayın akışı...
- Pandemi 4. faz ödemeleri var mı, ne zaman? 1100 TL yardım ödemesi devam ediyor mu? Pandemi 4. faz ödemesi E Devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı...
- BİLSEM 2022 sınav takvimi açıklandı mı? 1,2,3,4. sınıf BİLSEM başvuruları ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM takvimi...