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Yolcu minibüsü otomobili metrelerce sürükledi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.01.2022
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Yolcu minibüsü otomobili metrelerce sürükledi

Zonguldak’ta akşam saatlerinde sürücünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü, otomobile çarparak metrelerce sürükledi.

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