Gümüşhane’de eğitime kar tatili
Gümüşhane Valiliği kent merkezinde 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle il genelindeki tüm okulları 1 günlüğüne tatil etti, hamile ve engelli kamu personeline idari izin verdi.
Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 5 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildiği bildirildi.
Açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı kaydedildi. Yüksek kar örtüsü nedeniyle yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının da büyük önem arz ettiği ifade edildi.
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