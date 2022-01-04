Karabük'te Türk bayrağına alçak saldırı: Aşırı bir hırs öfke ve tepkiyle kaldırdı
Karabük'te bir iş yerinin camında duran Türk bayrağını indirmek isteyen kadın olay sonrası gözaltına alındı. İş yeri sorumlusu Uğur Güneş konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Aşırı bir hırs, öfke ve tepkiyle saldırdı. Maskeden dolayı yüzünü göremedim." ifadelerini kullandı.
Karabük'te bir iş yerinin camında asılı Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı. Ankara Caddesi'ndeki börek ve pide salonunun vitrin camında asılı Türk bayrağını gören cerrahi maskeli ve bereli kadın, bayrağı indirmeye çalıştı.
BAYRAĞI ÇEKİŞTİRİP İNDİRMEK İSTEDİ
Bir süre bayrağı çekiştiren ve bulunduğu yerden alamayan kadın, iş yeri çalışanlarını fark edince elindeki kağıdı göstererek bölgeden uzaklaştı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
GÖZALTINA ALINDI
Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği belirlenen Ş.U'yu gözaltına aldı.
"O ESNADA MÜŞTERİYE BAKTIĞIM İÇİN HEMEN MÜDAHALE EDEMEDİM"
İş yeri sorumlusu Uğur Güneş, yaptığı açıklamada, bir kadının cama yaklaşarak bayrağa saldırdığını söyledi.
Bayrağı indiremeyince elindeki kağıdı kendilerine gösterdiğini ancak ne olduğunu göremediğini belirten Güneş, "O esnada müşteriye baktığım için hemen müdahale edemedim. Sonradan kayboldu ortadan. Aşırı bir hırs, öfke ve tepkiyle saldırdı. Maskeden dolayı yüzünü göremedim." diye konuştu.
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