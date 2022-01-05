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Ankara’da hastası tarafından bıçaklanan doktor mesleği bıraktı: Psikolojik sebeplerden görevimden çekilmek istiyorum

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.01.2022
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Ankara’da hastası tarafından bıçaklanan doktor mesleği bıraktı: Psikolojik sebeplerden görevimden çekilmek istiyorum

Ankara’da geçen sene asistan doktor Ertan İskender,  hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İskender, durumun psikolojik etkileri sebebiyle çalışmakta ve hastaların tedavilerini uygulamakta zorluk çektiği sebebiyle memuriyetinden istifa etti.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde çalışan asistan doktor Ertan İskender, 27 Mayıs 2021 tarihinde hastanede hastası Bayram Nargüler'in bıçaklı saldırısına maruz kaldı.

1 HAFTA TEDAVİ EDİLDİ

İskender, sırtının sağ kısmı ve sağ elinden yaralandı. Ameliyat edilen İskender, yaklaşık bir hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Bayram Nargüler, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame ile Bayram Nargüler hakkında 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Hakaret' suçlarından 13 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ertan İskender'in saldırıya uğradığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de delil olarak dosyada yer aldı. Görüntülerde Nargüler'in, odada tartıştıktan sonra dışarı çıkan doktorun peşinden gittiği, yanındaki güvenlik görevlilerinin arasından koşarak bıçakladığı yer aldı.

GÖREVİ BIRAKTI
Saldırı sonrasında psikolojik destek alan Ertan İskender, istifa kararı aldı. İskender, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne sunduğu istifa dilekçesinde, olayın ardından yaşadığı psikolojik etkiler sebebiyle hastanede çalışmakta zorlandığını ve görevinden çekilmek istediğini belirtti.

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