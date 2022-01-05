Ankara’da hastası tarafından bıçaklanan doktor mesleği bıraktı: Psikolojik sebeplerden görevimden çekilmek istiyorum

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame ile Bayram Nargüler hakkında 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Hakaret' suçlarından 13 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ertan İskender'in saldırıya uğradığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de delil olarak dosyada yer aldı. Görüntülerde Nargüler'in, odada tartıştıktan sonra dışarı çıkan doktorun peşinden gittiği, yanındaki güvenlik görevlilerinin arasından koşarak bıçakladığı yer aldı.



GÖREVİ BIRAKTI

Saldırı sonrasında psikolojik destek alan Ertan İskender, istifa kararı aldı. İskender, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne sunduğu istifa dilekçesinde, olayın ardından yaşadığı psikolojik etkiler sebebiyle hastanede çalışmakta zorlandığını ve görevinden çekilmek istediğini belirtti.