05 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Elon Musk'tan Karacasu sürprizi! Heyecan yarattı

Elon Musk'tan Karacasu sürprizi! Heyecan yarattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
ABONE OL
Elon Musk’tan Karacasu sürprizi! Heyecan yarattı

Türkiye'de de oldukça büyük hayran kitlesine sahip olan Elon Musk'ın son beğenisi büyük heyecan yarattı. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı Afrodisias Antik Kenti içerisinde bulunan stadyumun fotoğrafı, Musk tarafından beğenildi. Bunun üzerine Karacasu halkını heyecan kapladı.

Uzay teknolojileri ile ilgili yaptığı çalışmalarla Türkiye ve dünyadan birçok kişinin dikkatini çeken ve yakından takip edilen Elon Musk, sosyal medyadan yaptığı beğeni ile yine dikkatleri üzerine çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından Karacasu ilçesinin 12 kilometre güneydoğusunda Karia kenti olarak kurulan, antikçağın önde gelen mimarlık, sanat, heykeltıraşlık ve tapınma merkezlerinden olan Afrodisias Antik Kenti'nde bulunan stadyumun fotoğrafını beğenen Musk, Karacasu halkını heyecanlandırırken, vatandaşlar Elon Musk'ı Afrodisias'ı görmeye Karacasu'ya davet etti.

Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aphrodisias Antik Kentimizin güzelliğinin Elon Musk tarafından tescillendiği doğrudur" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA