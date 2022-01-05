Elon Musk'tan Karacasu sürprizi! Heyecan yarattı
Türkiye'de de oldukça büyük hayran kitlesine sahip olan Elon Musk'ın son beğenisi büyük heyecan yarattı. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı Afrodisias Antik Kenti içerisinde bulunan stadyumun fotoğrafı, Musk tarafından beğenildi. Bunun üzerine Karacasu halkını heyecan kapladı.
Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından Karacasu ilçesinin 12 kilometre güneydoğusunda Karia kenti olarak kurulan, antikçağın önde gelen mimarlık, sanat, heykeltıraşlık ve tapınma merkezlerinden olan Afrodisias Antik Kenti'nde bulunan stadyumun fotoğrafını beğenen Musk, Karacasu halkını heyecanlandırırken, vatandaşlar Elon Musk'ı Afrodisias'ı görmeye Karacasu'ya davet etti.
Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aphrodisias Antik Kentimizin güzelliğinin Elon Musk tarafından tescillendiği doğrudur" ifadelerini kullandı.
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