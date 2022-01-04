6 yıl önce kaybolan Yasin Şahin ile ilgili şoke eden iddia! Görmemesi gereken şeyleri gördüğü için annesi öldürüp kuyuya attı

HER GECE UYANIP PENCEREDEN BAKARDIM

Oğlunun hep bir umutla geri geleceğini düşündüğünü ifade eden Ümmü Şahin, şunları söyledi: ''Böyle önemli günlerde kendimi kötü hissediyorum. Bir yanım hep boş. 4 çocuğum yanımda ama 5 senedir o yok. Her gece uyanıp, gelip geçen arabalara bakarım. Çocuklarım bile pencereden geçen arabalara bakar. Acaba getirip buralara bırakırlar mı, gelir de anne der mi, diye pencerelerden bakıyoruz. Allah rızası için artık ya ölüsünü ya dirisini versinler.''