6 yıl önce kaybolan Yasin Şahin ile ilgili şoke eden iddia! Görmemesi gereken şeyleri gördüğü için annesi öldürüp kuyuya attı
Son dakika haberine göre: Konya'nın Akören ilçesinde 6 yıl önce evlerinin önünde kaybolan ve o günden bu yana tüm aramalara rağmen bulunamayan Yasin Şahin'le ilgili kan donduran iddia geldi. Yasin'i her fırsatta kameralar karşısında gözyaşı döken annesinin öldürdüğü iddia edildi.
Konya'da 6 yıl önce evlerinin önünde oynarken kaybolan ve 6 yıldır tüm aramalara rağmen bulunamayan Yasin Şahin'le ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı. Yasin'in, kameralar karşısında gözyaşı döken annesi tarafından katledildiği iddia edildi.
Konya Akören'de, evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Yasin Şahin'den (6) yaklaşık 6 yıldır haber alınamıyor. Aile 6 yıldır çocuklarının bulunması için çabalarken, katıldıkları televizyon programında şok bir iddia gündeme geldi.
Anne Ümmü ve baba Yavuz Şahin'in katıldığı bir programa telefonla bağlanan bir izleyici anne Ümmü Şahin'in Yasin'i öldürüp, kuyuya attığını ileri sürdü.
Temmuz 2018'de, Ümmü Şahin'in kadın sığınma evine geldiğini anlatan izleyici, "Ümmü bana 'Yasin görmemesi gereken şeyleri gördü. Arkamdan gelmiş. Biz de onu öldürdük' dedi. O köydeki kuyular araştırılsın. O kuyulardan birinde o çocuğun cesedi çıkacak" şeklinde konuştu.
YASİN ŞAHİN NASIL KAYBOLDU?
Konya'nın Akören ilçesine bağlı Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuklu Ümmü-Yavuz Şahin çiftinin oğulları Yasin, 4 Nisan 2016 günü, evlerinin önünde oynarken kayboldu. Yasin'in bulunması için aynı gün jandarma ve AFAD ekipleri arama başlattı. Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarında, evin çevresi ile su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar ve mağaralar arandı, ağaç ve çalılık dipleri kontrol edildi.
ARAMALAR 24 GÜN SÜRDÜ
Askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı (İHA) da kullanılan arama çalışmaları kapsamında, Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polisler sonar cihazlarıyla tarama yaptı. 80 kilometrelik alanda yapılan tüm aramalara rağmen Yasin'in izine rastlanmayınca, çalışmalar 24'üncü gününde kaymakamlık tarafından sonlandırıldı.
İçişleri Bakanlığı'nca Ankara'dan gönderilen, polis ve askerlerden oluşan özel ekip, Yasin için yeniden arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda özel ekip de kayıp Yasin'i bulamadı.
ÖLÜ YA DA DİRİ HER ŞEYE RAZIYIM
Oğlunun kayıp olduğunu söyleyen Ümmü Şahin, geçen yıl yaptığı açıklamada şunları anlatmıştı: "Yasin 5 senedir yok. Anneler Günü gelir, geçer yok. Bayram gelir, geçer yok. Şu koskoca köyde herkesin çocuğu dışarıda oynarken, en kıyıdaki çocuğu mu buldular. Benim Cumhurbaşkanımızdan isteğim. Çocuklarım artık daha fazla ağlamasını istemiyorum. Ben de eşim de ayakta duramıyoruz artık. Sürekli kapılarda pencerelerde beklemekten yorulduk artık."
"Yasin'i bulsunlar çıkartsınlar. Ya ölü ya da diri ben her şeye razıyım. Bu çocuklarımın 'ağabey neredesin?' demelerinden yoruldum. Benim sağlığım da çok iyi değil. Ölmeden tek dileğim oğlumu bulup, görmek. Sarılıp, kokusunu içime çekmek istiyorum. Yasin'imi benden alanların hiç mi vicdanları sızlamıyor? Ne istediler benim oğlumdan? Tek dileğim oğlumun bulunması."
HER GECE UYANIP PENCEREDEN BAKARDIM
Oğlunun hep bir umutla geri geleceğini düşündüğünü ifade eden Ümmü Şahin, şunları söyledi: ''Böyle önemli günlerde kendimi kötü hissediyorum. Bir yanım hep boş. 4 çocuğum yanımda ama 5 senedir o yok. Her gece uyanıp, gelip geçen arabalara bakarım. Çocuklarım bile pencereden geçen arabalara bakar. Acaba getirip buralara bırakırlar mı, gelir de anne der mi, diye pencerelerden bakıyoruz. Allah rızası için artık ya ölüsünü ya dirisini versinler.''
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