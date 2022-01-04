Türk kadınlarına hakaret etmişlerdi! 2 Suriyeli hakkında karar verildi
Son dakika haberi... Sosyal medyada Türk kadınlarına hakaret eden Suriye uyruklu iki kişi yakalandı. Zanlıların sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildiği bildirildi.
İfadeleri alınan şüpheliler, savcını talimatıyla sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Kamu düzenini bozup, infial yaratmak suçlarından Türkiye'ye giriş yasağı da getirilen 2 şüphelinin yarın sınır dışı edilecekleri bildirildi.
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