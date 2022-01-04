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Türk kadınlarına hakaret etmişlerdi! 2 Suriyeli hakkında karar verildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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Türk kadınlarına hakaret etmişlerdi! 2 Suriyeli hakkında karar verildi

Son dakika haberi... Sosyal medyada Türk kadınlarına hakaret eden Suriye uyruklu iki kişi yakalandı. Zanlıların sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildiği bildirildi.

Suriye uyruklu 2 kişi, bir Türk erkekle sosyal medyada yaptıkları görüntülü görüşme sırasında Türk kadınına hakaretlerde bulundu. Görüştükleri kişinin Türkiye'de yaşadıklarını hatırlatmasına rağmen bu kişiler hakaretlerini sürdürdü. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti.



Soruşturma başlatan polis ekipleri, iki şüpheliden M.E.A.'yı İzmir'de, K.S.A.'yı ise Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İfadeleri alınan şüpheliler, savcını talimatıyla sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Kamu düzenini bozup, infial yaratmak suçlarından Türkiye'ye giriş yasağı da getirilen 2 şüphelinin yarın sınır dışı edilecekleri bildirildi.

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