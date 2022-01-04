04 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Düzce'deki yol kontrolünde yakalanan Suriyeli terörist tutuklandı

Düzce'deki yol kontrolünde yakalanan Suriyeli terörist tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.01.2022
ABONE OL
Düzce’deki yol kontrolünde yakalanan Suriyeli terörist tutuklandı

Düzce'de yol kontrolünde, terör örgütü PKK/KCK/YPG/YDG-H üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı. Denetimlerde, Suriye uyruklu A.R.E.R'nin kullandığı araç şüphe üzerine durduruldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA