2 çocuğa cinsel istismar! Hakim savcıya öyle bir yanıt verdi ki…
Son dakika haberine göre: Şanlıurfa'da 15 yaşındaki iki çocuk, iddiaya göre 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğa cinsel istismarda bulundu. Savcılık, çocukları "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Sulh Ceza Hakimi, söz konusu suçun kanunen şikayete tabi olduğunu, mağdur çocukların ailesinin ve mağdur çocuğun şikayetçi olmadığını belirterek, tutuklama talebini reddetti.
İğrenç olay, geçen Eylül ayında Şanlıurfa'da meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşından küçük iki çocuk, 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğa cinsel tacizde bulundu. Gözaltına alınan iki çocuk emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akçakale Adliyesi'ne getirildi. Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından çocukları "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.
CİNSEL İSTİSMAR DAVASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Akçakale Sulh Ceza Hakimliği, iddia edilen olayda mağdurların 11 ve 12 yaşında olduğunu, suça sürüklenen çocukların 12 ila 15 yaş arasında olduğunu dikkate alarak, kanunen "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçunun şikayete tabi olduğunu kararında belirtti. Hakimlik, mağdur çocuklarının ailesinin olay nedeniyle şikayetçi olmadığını ve Türk Ceza Kanunu'na göre "Çocukların cinsel istismarı" suçunun mağdurun velisinin ya da vasisinin şikayetine bağlı olduğunu hatırlattı. Hakimlik, mağdurların velilerinin şikayetçi olmadığını hatırlatarak, suça sürüklenen çocukların tutuklanma talebini reddetti.
Sulh Ceza Hakimi, kararında suça sürüklenen çocukları tutuklama talebiyle hakimliğe sevk eden Cumhuriyet savcısının Türk Ceza Kanunu'nun 102'nci maddesinde düzenlenen 'Cinsel saldırı' suçundan mesleki eğitime alınmasını istedi.
"BİLGİSİZLİKTEN İNSANLAR TUTUKLANDIĞI TAKDİRDE TELEAFİSİ OLMAYACAKTIR"
Hakimin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği Meslek İçi Eğitim Bürosu'na da yazı yazdığı öğrenildi. Mağdurların 11 ve 12 yaşlarında olduğu belirtilen yazıda, isnat edilen suçun şikayete tabi olduğu, mağdurun velilerinin ve mağdurun şikayetçi olmadığı hatırlatıldı. Savcılığın sevk yazısında suça sürüklenen çocuğun 18 yaşından büyük gösterilerek 'Şüpheli' sıfatıyla tutuklanmaya sevk edildiği ve bu hatanın sorgu zaptında düzeltildiği ifade edildi.
Hakim'in gönderdiği yazıda "Öncelikle tutuklanmaya sevklerde kanunun ve içtihatların iyi bilinmesi gerekmektedir. Aksi bir durumda sehven veya bilgisizlikten insanlar tutuklandığı takdirde bu tutuklamaların telafisi olmayacaktır" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Hakim, 'telafisi imkansız hata' olarak nitelendirdiği tutuklama yazısını yazan Cumhuriyet savcısının Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen 'Çocukların cinsel istismarı', 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' ve 'Cinsel taciz' yönünden mesleki eğitime alınmasını istedi.
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