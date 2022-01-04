2 çocuğa cinsel istismar! Hakim savcıya öyle bir yanıt verdi ki…

CİNSEL İSTİSMAR DAVASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Akçakale Sulh Ceza Hakimliği, iddia edilen olayda mağdurların 11 ve 12 yaşında olduğunu, suça sürüklenen çocukların 12 ila 15 yaş arasında olduğunu dikkate alarak, kanunen "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçunun şikayete tabi olduğunu kararında belirtti. Hakimlik, mağdur çocuklarının ailesinin olay nedeniyle şikayetçi olmadığını ve Türk Ceza Kanunu'na göre "Çocukların cinsel istismarı" suçunun mağdurun velisinin ya da vasisinin şikayetine bağlı olduğunu hatırlattı. Hakimlik, mağdurların velilerinin şikayetçi olmadığını hatırlatarak, suça sürüklenen çocukların tutuklanma talebini reddetti.