Konya’da balık halindeki ölümlü kavganın zanlıları hakim karşısında suçlamaları reddetti
Konya’da bir balık halinde, balıkçı 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Kanlı kavgaya dair haklarında dava açılan 5’i tutuklu, 13 zanlının yargılanmasına başlandı. Zanlılar, hakim karşısında üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmedi.
Olay, 5 Şubat 2021 tarihinde Konya'nın Meram ilçesindeki balık halinde yaşandı. Balıkçı Bekir K., yanına Ertuğrul E., Hakan K., Coşkun B., Veli Ş., Nizamettin Ö., Ziya K., Emrullah A. ve Oğuzhan Konuksever'i de alıp, alacağını istemek için balık haline gitti. Orada, grup ile Uğur H., Mustafa Y., Faruk G., Hakkı Y. ve Abdurrahman Y. arasında tansiyon yükseldi. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada silahla vurulan Oğuzhan Konuksever hayatını kaybetti, ikisi müşteri, yedi kişi de yaralandı.
İLK DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜ
Olayla ilgili 5'i tutuklu 13 kişi hakkında Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına tüm sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
"ORTADA BİR ÇELİŞKİ VAR SUÇSUZUM"
Tutuksuz olarak yargılanan Bekir K. savunmasında karşı taraftan haraç istediği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ve alacağı olan parayı istediğini öne sürdü. Olay günü de balık almak için hale gittiğini belirten Bekir K., ''Balık haline, balık almaya gittim. Mustafa Y.'nin dükkanının önünden geçmek istemediğim için hale arkadan girdim. Balıkçıya gidince silah sesleri duydum. Yanımdaki Ziya K. ile dolaba girdim. İçeri, elinde silahla Hakan K. girdi. Elindeki silahı bırakmasını söyleyince 'ağabey, buraya da gelirler belki' dedi. Ardından silahı oradaki çöp kovasının üzerine bıraktı. Onlardan para istediğim iddia ediliyor. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey yapmadım. Ortada bir çelişki var suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi.
"BANA ATEŞ EDEREK GELİYORLARDI"
Çatışmada yaralanan Coşkun B. ise ifadesinde, "Kardeşim cezaevinde olduğu için ona alışverişe çıktım. Zafer meydanına geldik daha sonra da balık haline, balık almaya gittik. Ben nişanlımla konuşurken Bekir K. geldi. Oğuzhan ile baş selamıyla selamlaştılar. Daha sonra da silah sesleri geldi. Çatışma çıktı. Mustafa Y. ve yanındaki bana ateş ederek geliyorlardı. Korktum, yanımdaki silahla onlara doğru ben de ateş ettim. Olayın sıcaklığıyla yaralandığımı fark etmedim. Yanımdaki tabancayı da kardeşim olaydan 5 gün önce birini vurdu o yüzden yanımda taşıyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Olayda yaralanan Nizamettin Ö. de, "Balık haline Coşkun Ağabey ile balık almaya gittik. Bekir K.'yi tanımam; ama Oğuzhan tanıyormuş selamlaştılar. Daha sonra hemen çatışma çıktı. Arabanın arkasına saklandım, yanımdaki silahla sadece bir el ateş ettim. Ben yaralandım. Hasmım olduğu için silah taşıyorum. Beni yaralayanlardan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, diğer sanık ve müştekilerin de savunmasını almak için duruşmayı erteledi.
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