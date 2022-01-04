Konya’da balık halindeki ölümlü kavganın zanlıları hakim karşısında suçlamaları reddetti





"ORTADA BİR ÇELİŞKİ VAR SUÇSUZUM"

Tutuksuz olarak yargılanan Bekir K. savunmasında karşı taraftan haraç istediği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ve alacağı olan parayı istediğini öne sürdü. Olay günü de balık almak için hale gittiğini belirten Bekir K., ''Balık haline, balık almaya gittim. Mustafa Y.'nin dükkanının önünden geçmek istemediğim için hale arkadan girdim. Balıkçıya gidince silah sesleri duydum. Yanımdaki Ziya K. ile dolaba girdim. İçeri, elinde silahla Hakan K. girdi. Elindeki silahı bırakmasını söyleyince 'ağabey, buraya da gelirler belki' dedi. Ardından silahı oradaki çöp kovasının üzerine bıraktı. Onlardan para istediğim iddia ediliyor. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey yapmadım. Ortada bir çelişki var suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi.