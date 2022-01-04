İzmir’de öğrencilere taciz iddiasıyla kantinci tutuklandı





DETAYLI RAPOR HAZILANACAK

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili idari soruşturma başlatırken, konuyu araştırması için de müfettiş görevlendirdi. Müfettişin hem velilerle hem de okul idarecileriyle görüşeceği ve olay hakkında detaylı rapor hazırlayacağı öğrenildi.