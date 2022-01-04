04 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de öğrencilere taciz iddiasıyla kantinci tutuklandı

İzmir’de öğrencilere taciz iddiasıyla kantinci tutuklandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.01.2022
ABONE OL
İzmir’de öğrencilere taciz iddiasıyla kantinci tutuklandı

İzmir’de, ortaokulda dört öğrenciyi taciz ettiği iddiası ile tutuklanan kantinci T.D.'nin sözleşmesi bitirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari tahkikat başlatılırken, araştırma yapması için müfettiş vazifelendirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki ortaokulda kantincilik yapan T.D., iddiaya göre, yedinci ve sekizinci sınıfa giden dört öğrenciyi taciz etti.

AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU

Öğrencilerin olayı anlatması üzerine aileler, polise giderek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan T.D., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VELİLER OKULA ALINMADI

Okul önünde toplanan veliler de tacizin okul yönetimi ve bazı öğretmenler tarafından bilinmesine rağmen üzerinin örtülmeye çalışıldığını öne sürdü. Okul yönetimi ile görüşmek isteyen veliler, içeri alınmayınca gerginlik yaşandı.



DETAYLI RAPOR HAZILANACAK

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili idari soruşturma başlatırken, konuyu araştırması için de müfettiş görevlendirdi. Müfettişin hem velilerle hem de okul idarecileriyle görüşeceği ve olay hakkında detaylı rapor hazırlayacağı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA