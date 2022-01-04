İzmir’de öğrencilere taciz iddiasıyla kantinci tutuklandı
İzmir’de, ortaokulda dört öğrenciyi taciz ettiği iddiası ile tutuklanan kantinci T.D.'nin sözleşmesi bitirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari tahkikat başlatılırken, araştırma yapması için müfettiş vazifelendirildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki ortaokulda kantincilik yapan T.D., iddiaya göre, yedinci ve sekizinci sınıfa giden dört öğrenciyi taciz etti.
AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU
Öğrencilerin olayı anlatması üzerine aileler, polise giderek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan T.D., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
VELİLER OKULA ALINMADI
Okul önünde toplanan veliler de tacizin okul yönetimi ve bazı öğretmenler tarafından bilinmesine rağmen üzerinin örtülmeye çalışıldığını öne sürdü. Okul yönetimi ile görüşmek isteyen veliler, içeri alınmayınca gerginlik yaşandı.
DETAYLI RAPOR HAZILANACAK
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili idari soruşturma başlatırken, konuyu araştırması için de müfettiş görevlendirdi. Müfettişin hem velilerle hem de okul idarecileriyle görüşeceği ve olay hakkında detaylı rapor hazırlayacağı öğrenildi.
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