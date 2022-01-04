İkinci Başak Cengiz vakası! Hiç tanımadığı adamı satırla öldürdü
İstanbul Zeytinburnu’nda samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz cinayetine benzer bir cinayet yaşandı. Parkta oturan Murat Keskinbıçkı hiç tanımadığı İsmail A. tarafından başında satırla vurularak öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli İsmail A.’yı gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zeytinburnu Merkez Efendi Mahallesi'ndeki bir parkta 27 Aralık 2021 saat 05:30 sıralarında başına satırla vurularak öldürülmüş bir ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler cinayete kurban giden şahsın 52 yaşındaki Murat Keskinbıçkı olduğunu belirledi. Cinayet Büro Ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
BENZER KAVGALAR ETMİŞ
Yapılan çalışmaların devamında görüntülerden parka giriş yapan şahıslar tek tek tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalarda parka gelen ve zaman zaman insanlarla 'ne bakıyorsun, bana mı bakıyorsun, sana gıcık oldum' gibi sebeplerle kavga eden İsmail A. adlı kişi olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine şüpheli gözaltına alındı.
EVİNDE KAN İZLİ KIYAFETLER
Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli İsmail A. olayla ilgili sorgulandı. Ayrıca şüphelinin evinde yapılan aramada bazı giysilerin üzerine kan izlerine benzer lekeler tespit edildi. Evden alınan eşyalar kan izlerinin tespiti için "Luminal" test yapılmak üzere Polis kriminal laboratuarına gönderildi.
SAMURAY KILIÇLI KATİL GİBİ
Parkta satırla işlenen vahşi cinayet akıllara Ataşehir'de hiç tanımadığı bir kişi tarafından samuray kılıcıyla yol ortasında katledilen Başak Cengiz cinayetini akıllara getirdi. Polis soruşturmasına göre bu olayda da İsmail A., hiçbir sebep yokken parkta oturan Murat Keskinbıçkı'yı öldürdü.
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